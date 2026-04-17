Perdite d’acqua e strade allagate in viale Cannatello Aica | Interventi già avviati disagi in via di risoluzione
Da mesi, e secondo alcuni anche da due anni, si registrano perdite d’acqua e strade allagate nelle traverse di viale Cannatello. I residenti segnalano che ogni volta che viene effettuato un turno di erogazione idrica, si verificano allagamenti che causano disagi e danni alle strade. Aica ha comunicato che sono stati avviati interventi per risolvere la situazione, che comunque continua a creare problemi nel quartiere.
È ormai problema noto perché presente ormai da mesi, c'è chi dice addirittura da un paio d'anni. Nelle traverse di viale Cannatello ogni turno di erogazione idrica, se da un lato riempie le cisterne, dall'altro si trasforma in un disagio, anzi in una “visione” che i residenti conoscono fin troppo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Strade trasformate in laghi e pericolo per la pubblica incolumità”: comitato Cannatello scrive ad Aica
Perdite d'acqua e rete vecchia, Aica annuncia il piano d'intervento a Canicattì: ecco in quali zoneInterventi già programmati sulla rete idrica e un piano straordinario di riparazioni per affrontare le criticità strutturali.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Perdite d’acqua a Pietrastorta, il comitato di quartiere: Sorical ignora le nostre richieste di intervento · ilreggino.it; Bolle d'aria e alcune perdite d'acqua causate dalla rimessa in pressione risolte dai tecnici dell'Aca; Perdite d’acqua a Reggio Emilia: coinvolte 65 utenze. Tecnici al lavoro; Pietrastorta, il comitato di quartiere: Perdite d’acqua da mesi, intervento urgente di Sorical.
Bolle d'aria e alcune perdite d'acqua causate dalla rimessa in pressione risolte dai tecnici dell'AcaL'Aca aggiorna la situazione rispetto al ripristino dell'erogazione idrica dopo il maxi intervento sull'acquedotto Giardino ... ilpescara.it
Reggio Calabria, perdita d’acqua in via Botteghelle: è una fonte battesimale, è il Gange cittadinoUna perdita d’acqua che sgorga dall’asfalto di via Botteghelle a Reggio Calabria, recintata con l’immancabile rete arancione. Una lunga distesa d’acqua sprecata, una situazione denunciata alla nostra ... strettoweb.com
L’S&P 500 ha cancellato in pochi giorni tutte le perdite accumulate dall’inizio del conflitto. UBS GWM: utili societari solidi e quadro macroeconomico favorevole potrebbero sostenere ulteriori rialzi facebook
#Glasner: “Perdite di tempo #Lacroix si è infortunato al legamento e #Wharton agli adduttori, non erano scenate” x.com