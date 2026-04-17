Perdite d’acqua e strade allagate in viale Cannatello Aica | Interventi già avviati disagi in via di risoluzione

Da mesi, e secondo alcuni anche da due anni, si registrano perdite d’acqua e strade allagate nelle traverse di viale Cannatello. I residenti segnalano che ogni volta che viene effettuato un turno di erogazione idrica, si verificano allagamenti che causano disagi e danni alle strade. Aica ha comunicato che sono stati avviati interventi per risolvere la situazione, che comunque continua a creare problemi nel quartiere.