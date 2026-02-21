Strade trasformate in laghi e pericolo per la pubblica incolumità | comitato Cannatello scrive ad Aica

Il comitato Cannatello denuncia che le strade del quartiere si sono trasformate in veri e propri laghi dopo le recenti piogge, creando rischi per i residenti e i passanti. Le vie sono spesso allagate, con pozzanghere profonde che ostacolano il traffico e mettono in pericolo chi si muove a piedi o in bicicletta. La situazione si ripete ogni volta che piove, nonostante le segnalazioni fatte negli ultimi mesi. Ora, il gruppo chiede interventi urgenti alle autorità.

“Strade trasformate in laghi e costante pericolo per la pubblica incolumità”. Con una lettera - indirizzata ad Aica, al sindaco di Agrigento, al dirigente comunale e alla Prefettura - il comitato di quartiere "Cannatello", ribadisce che malgrado le reiterate segnalazioni il quartiere versa in condizioni di criticità. “In occasione delle turnazioni idriche, diverse arterie principali si trasformano in laghi e fiumi (via Capo Passero, viale dei Giardini e via Cavaleri Magazzeni) e la situazione più grave - spiega il coordinatore del comitato di quartiere: Giovanni Alba - si registra all'imbocco con via dei Fiumi dove una perdita attiva da ormai molto tempo causa continui incidenti stradali”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

