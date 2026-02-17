Perdite d' acqua e rete vecchia Aica annuncia il piano d' intervento a Canicattì | ecco in quali zone

Aica ha annunciato un piano di interventi a Canicattì dopo aver riscontrato perdite d'acqua e una rete idrica vecchia. La società ha specificato che i lavori riguarderanno alcune zone della città, dove le rotture sono più frequenti. Nei giorni scorsi, residenti hanno segnalato perdite e rotture di tubature che causano continui disagi. Per migliorare la distribuzione dell’acqua, l’azienda ha programmato interventi già in fase di avvio.

Interventi già programmati sulla rete idrica e un piano straordinario di riparazioni per affrontare le criticità strutturali. Aica ha fatto sapere che nella giornata di domani, mercoledì 18 febbraio, verranno eseguiti alcuni lavori a Canicattì, rinviati nelle scorse settimane a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le squadre operative interverranno in via Regina Elena con una riparazione già pianificata, in via Nuoro per il ripristino di una perdita segnalata e in via Leonardo da Vinci con un intervento tecnico sulla rete di distribuzione. Si tratta di lavorazioni inserite nella programmazione aziendale e non di operazioni estemporanee, a conferma dell'attività di monitoraggio e manutenzione portata avanti sul territorio.