Perché secondo gli investigatori quelli della banca di Napoli sono rapinatori diversi dagli altri La pista dell’auto

Gli investigatori hanno analizzato il caso di una rapina avvenuta in una banca di Napoli, evidenziando caratteristiche che distinguono i rapinatori da altri. Secondo le ricostruzioni, i banditi hanno utilizzato un approccio più cortese con i clienti, pur minacciandoli, e hanno pianificato l’assalto in anticipo, evitando di agire il venerdì 17. La pista dell’auto utilizzata durante l’azione è al centro delle indagini.

Banditi gentiluomini, perché hanno minacciato i clienti sì, ma con garbo. Banditi napoletani doc, perché hanno anticipato la rapina per non farla di venerdì 17. Banditi, confermano a Open gli investigatori che ora li cercano ovunque (specie sotto terra ), certamente diversi dagli altri, per le caratteristiche molto particolari con cui hanno organizzato ieri, 16 aprile, la rapina di buona parte delle cassette di sicurezza della banca Credit Agricolè, sede piazza Medaglie d’oro, a Napoli. Perché sono diversi dagli altri. La scena, come è ormai noto, è stata di quelle da film d’azione, con tanto di clienti che diventano ostaggi e vengono chiusi per alcune ore in una stanza.🔗 Leggi su Open.online

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