I rapinatori della banca a Napoli | Siamo venuti oggi perché domani è venerdì 17 Le battute ai clienti e al personale tenuto in ostaggio

Due uomini armati sono entrati stamattina in una banca di Napoli, dichiarando di essere presenti perché domani è venerdì 17. Durante la rapina, hanno rivolto battute ai clienti e al personale, che sono stati tenuti in ostaggio per diverse ore. La polizia ha circondato l'edificio e sta gestendo la situazione, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’azione e sulla dinamica dell’evento.

Gentili e perfino simpatici: questo il ritratto dei rapinatori che ieri hanno tenuto in ostaggio una ventina di persone, tra clienti e dipendenti, nella filiale n. 10 del Credit Agricole di Piazza Medaglie d’Oro, a Napoli. I malviventi, dopo aver preso tutto il possibile da circa 40 cassette di sicurezza, si sarebbero dileguati nella rete fognaria, prima del blitz delle autorità. Non sono ancora stati individuati. Uno degli ostaggi ha raccontato a NapoliToday le battute sentite mentre completavano il colpo. La maggior parte delle persone dentro la filiale non si sarebbe mai sentita davvero in pericolo. Anche se le istruzioni venivano date in maniera autoritaria e in « napoletano stretto ».🔗 Leggi su Open.online

Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione

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