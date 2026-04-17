Perché rifiutiamo la verità? Il mistero del negazionismo scientifico

Lunedì 20 aprile alle 18, presso la Cappella Guinigi nel Complesso di San Francesco, si terrà un incontro pubblico dedicato al negazionismo scientifico. L'evento si concentrerà sul motivo per cui molte persone rifiutano le evidenze scientifiche e sulla diffusione di questa forma di negazionismo. La discussione vuole affrontare un tema che coinvolge la fiducia nelle scoperte e nelle ricerche scientifiche.

Lunedì 20 aprile, alle ore 18, la Cappella Guinigi all’interno del Complesso di San Francesco ospiterà un confronto pubblico sul tema della sfiducia verso le evidenze scientifiche. L’incontro, intitolato Il mondo su misura, vedrà il protagonista Luca Tambolo, ricercatore in ambito filosofico presso l’Università degli Studi di Trieste, che analizzerà le radici e le dinamiche del negazionismo scientifico moderno. L’appuntamento rappresenta il secondo tassello della serie La Scienza di Agatopia, un percorso di riflessione promosso dalla Scuola Imt per esplorare i legami tra il sapere accademico e la società contemporanea. Durante la sessione, i...🔗 Leggi su Ameve.eu

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