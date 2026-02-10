Giorno Ricordo Meloni | dopo congiura silenzio verità e nessun negazionismo

Oggi l’Italia ricorda le stragi delle Foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria e Dalmazia. Meloni ha detto che è il giorno per fare memoria e non negare la verità. La presidente del Consiglio ha sottolineato che bisogna ricordare senza nascondere nulla, senza cadere nel negazionismo. La giornata serve a mantenere viva la memoria di una pagina difficile della nostra storia.

Roma, 10 feb. (askanews) – "Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza". E' quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità. La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell'ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista.

