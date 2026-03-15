Un rappresentante istituzionale si trova a Bari per discutere della memoria storica delle Foibe, affermando che il negazionismo rappresenta un'offesa anche al sacrificio dei meridionali. La sua visita si inserisce in un tentativo di ribadire fatti storici spesso contestati e di contrastare le interpretazioni che negano la realtà di quegli eventi. La questione della memoria delle Foibe rimane di stretta attualità e coinvolge diverse parti del Paese.

Siamo alle solite: a dover ribadire verità negate e smascherare i negazionisti. Perché la memoria delle Foibe non è una questione locale. Né una ferita che riguarda solo una parte del Paese. È una tragedia italiana che unisce il Carso alla Puglia, le coste dell’Istria alle città del Meridione. Eppure, a distanza di decenni, c’è ancora chi tenta di inquinare i pozzi della storia con il fango del negazionismo e del giustificazionismo, oltraggiando non solo le vittime, ma l’identità stessa della nostra nazione. E allora, ancora una volta, proprio questa deriva, è tornato a prendere posizione il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, “padre” della legge sul Giorno del Ricordo, intervenendo a Bari al convegno promosso dal Comitato 10 Febbraio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Foibe, Menia in “missione” a Bari per la verità storica: “Il negazionismo è pugno in faccia anche al sacrificio dei meridionali”

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