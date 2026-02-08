Durante la trasmissione di domenica 8 febbraio su Nove, Gherardo Colombo ha commentato le recenti turbolenze politiche. L’ex pm ha detto che le correnti fanno cose che di solito non dovrebbero capitare, anche se il sorteggio potrebbe cambiare le cose. Colombo ha fatto capire che, in politica come nella vita, spesso le cose non si sistemano facilmente e gli eventi si muovono in modo imprevedibile.

"Una volta introdotto il sorteggio, lei pensa che le correnti spariranno per magia?". A chiederlo a Fabio Fazio durante la puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 8 febbraio sul Nove è Gherardo Colombo. L'ex magistrato, noto per aver condotto inchieste storiche come Mani pulite, si sofferma sul referendum Giustizia voluto dal governo che prevede, appunto, il sorteggio dei componenti del Csm. "Cosa faranno? Quelli sorteggiati saranno comunque espressi da una corrente. lo sono ora e continueranno a esserlo. Il problema delle correnti che non sono delle diavolerie come vengono presentate. Le correnti hanno fatto tanto per la storia istituzionale di questo Paese, hanno fatto tanto per il dibattito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Che Tempo Che Fa, l'ex pm Colombo: "Ogni tanto le correnti fanno delle cose che non dovrebbero fare"

