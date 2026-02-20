5 cose che fanno di Portobello una serie che fa la differenza
Portobello, serie televisiva, ha catturato l’attenzione grazie a un evento speciale: la proiezione in anteprima di diverse ore. Questa occasione rara ha permesso agli spettatori di scoprire un prodotto che si distingue per la sua autenticità e stile unico. La scelta di mostrare il progetto prima del debutto ufficiale ha suscitato entusiasmo e curiosità tra il pubblico. La possibilità di vedere alcune scene in anteprima ha contribuito a creare un’atmosfera di attesa intorno alla serie, che si prepara a fare il suo debutto ufficiale.
Riuscire a vedere Portobello in anteprima, in una maratona di diverse ore, è stata una fortuna. Avrebbe meritato un passaggio al cinema, come è stato per altre famose serie italiane come Gomorra o L’arte della Gioia. E come Esterno Notte, sempre di Marco Bellocchio e incentrata sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, insieme film e miniserie (andata in onda su Rai 1 e quindi in streaming su Raiplay e Netflix). D’altro canto, vederla per puntate settimanali, permette di tornare sui dettagli. Portobello è una serie densa, elegante, una serie che ha fatto bene le ricerche storiche e mostra anche materiali autentici (come le prime pagine dei giornali d’epoca), profondamente drammatica, che sa anche intrattenere il pubblico, anche con risate e meraviglia, perché è un esercizio di equilibrio in un mare di follia, è teatro tra Shakespeare e Kafka che si deve misurare con il teatrino dei bugiardi, dei manigoldi, degli hater (ante litteram) e dei detrattori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Che Tempo Che Fa. . “Una delle cose più vergognose che siano mai avvenute” - Fabio Fazio sull’arresto di Enzo Tortora in occasione della presentazione a Che Tempo Che Fa di “Portobello”, la nuova attesa serie in uscita il 20 febbraio su HBO Max. - facebook.com facebook
“Tortora dice una cosa: ‘In Italia si può perdonare tutto, anche i crimini più atroci. Quello che non si perdona è non essere simpatico’”. Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora in “Portobello” di Marco Bellocchio, la nuova serie in uscita il 20 febbraio su HBO Max. x.com