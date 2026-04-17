Un ragazzo di 17 anni, considerato una promessa nel mondo della boxe, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’indagine sulla morte di un giovane. Il minorenne, che ha deciso di parlare, ha spiegato le motivazioni delle proprie azioni con le parole “Perché l’ho fatto”. La sua posizione è stata formalmente verificata dalle autorità competenti, che hanno disposto la misura restrittiva.

È stata disposta la custodia cautelare per un diciassettenne, considerato una promessa della boxe, al centro dell’inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni. Il fatto risale alla sera dell’11 aprile e si è consumato in piazza Palma, davanti agli occhi del figlio della vittima. Dopo l’udienza di convalida tenuta nella mattinata di giovedì, il ragazzo è stato trasferito dal centro di prima accoglienza della Liguria all’istituto penale minorile di Firenze. L’ipotesi di reato contestata resta quella di omicidio volontario. Custodia cautelare: la decisione del Gip minorile. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Genova ha convalidato il fermo e ha disposto la misura cautelare nei confronti del giovane.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché l’ho fatto”. Giacomo Bongiorni, il 17enne in carcere rompe il silenzio

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