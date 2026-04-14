Un ragazzo di 17 anni, noto come campione di boxe, è stato fermato in relazione a un episodio che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni. Secondo la sua versione, l’uomo lo avrebbe colpito con una testata, e lui avrebbe reagito con un pugno che avrebbe causato la caduta fatale. L’incidente si è verificato davanti alla compagna e al figlio della vittima.

Avrebbe sferrato il pugno fatale. Quello che ha causato la caduta di Giacomo Bongiorni, il carpentiere massese di 47 anni morto sotto gli occhi della compagna Sara e del figlio di 11 anni in piazza Palma a Massa. E, a quanto riporta il Corriere della Sera, il 17enne fermato insieme a Ionut Alexandru Miron di 23 anni e Eduardo Alin Carutasu di 19 anni, sarebbe una promessa della boxe toscana. Il giovane è stato interrogato dai magistrati della Procura di Genova che, dopo l’interrogatorio, hanno deciso che fosse recluso in una comunità. Ai magistrati avrebbe detto di aver ricevuto una «testata sul naso da Bongiorni». Una circostanza che i carabinieri stanno cercando di approfondire dalla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso la scena della presunta aggressione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Giacomo Bongiorni, il 17enne fermato è un campione di boxe: avrebbe sferrato il colpo finale. Il giovane: «Mi ha dato una testata e ho reagito»

Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a MassaÈ una promessa della boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni in piazza a Massa.

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Giacomo Bongiorni, chi era il 47enne ucciso a Massa: i due figli, la fidanzata con cui doveva sposarsi a luglio, Francesca Fialdini era una compagna di classe - facebook.com facebook

Cinque persone sono indagate per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Massa. Solo l'ultimo caso di violenza con giovani coinvolti x.com