Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa convalidato il fermo per il pugile 17enne | resta in carcere

A Massa, è stato convalidato il fermo di un ragazzo di 17 anni sospettato dell’omicidio di Giacomo Bongiorni. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il minorenne, che rimane sotto custodia mentre proseguono le indagini. La vicenda si è verificata nelle ultime settimane, e le autorità hanno deciso di mantenere il ragazzo in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.

Convalidato il fermo del 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Disposta la custodia cautelare in carcere dal Tribunale per i Minorenni di Genova.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, chiesti domiciliari per l'ex pugile 17enne: sarebbe suo il colpo mortaleArriva una richiesta da parte della difesa del 17enne, con un passato da pugile, indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, che ha perso la vita... Massa: i video, il pugile minorenne e l’autopsia. Cosa sappiamo dell’omicidio di Giacomo Bongiorni(Adnkronos) – Una sequenza di violenza improvvisa, brutale e letale, ricostruita attraverso immagini di videosorveglianza senza audio, testimonianze... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio Giacomo Bongiorni, tra video e versioni contrastanti: il punto sulle indagini; Ucciso davanti al figlio, Giacomo morto per i colpi alla testa; Omicidio Massa, un fermato: Bongiorni ha dato testata a un mio amico; Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato. Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcereConvalidato il fermo del 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Disposta la custodia cautelare in carcere dal Tribunale per i Minorenni di Genova. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it Omicidio Giacomo Bongiorni, un video incastra i giovani arrestatiLe telecamere di sorveglianza hanno ripreso parte della scena: un filmato di quasi due minuti, di cui una quindicina di secondi considerati cruciali dagli inquirenti. Le immagini, sebbene abbastanza ... blitzquotidiano.it Omicidio a Massa: le dichiarazioni dei due giovani interrogati oggi - Spunta una nuova versione sulla morte di Giacomo Bongiorni - facebook.com facebook Omicidio a Massa, la famiglia di Giacomo Bongiorni nel dolore: "Siamo distrutti". #ignotox x.com