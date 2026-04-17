Durante le partite, l’allenatore ha più volte rivolto rimproveri pubblici a Ryan Cherki, uno dei giovani più promettenti della rosa. Nonostante le ottime prestazioni e la capacità di sorprendere gli spettatori, Guardiola continua a criticare alcuni aspetti del suo gioco. Questa dinamica ha suscitato curiosità tra tifosi e analisti, considerando il talento evidente del giocatore e le valutazioni positive di altri membri dello staff.

La questione è semplice: Ryan Cherki in questo momento è uno dei migliori giocatori al mondo, uno dei più imprevedibili ed eccitanti per il pubblico, ma il suo allenatore Pep Guardiola sembra sempre un po’ scontento di lui. Siamo forse di fronte al solito conflitto tra sistema e individuo che inizia a puzzare di vecchio? Cherki è uno di quei talenti irrazionali difficili da gestire che fanno impazzire gli allenatori maniacali come Guardiola? Possibile che Pep sia geloso delle capacità individuali di un suo giocatore di risolvere problemi di squadra, in un modo magari che sfugge alla sua immaginazione? Domenica scorsa il Manchester City ha battuto 3-0 il Chelsea, a Londra, e si è portato a -6 dall’Arsenal capolista, con una partita da recuperare (contro il Crystal Palace) e lo scontro diretto da giocare la prossima domenica, a Manchester.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Perché Guardiola continua a rimproverare Cherki?

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