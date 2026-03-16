In Inghilterra, l'attenzione si concentra sul Manchester City e sulla gestione di Cherki. Il tecnico del club è al centro delle discussioni dopo le decisioni prese riguardo al giocatore. Le critiche sono arrivate da vari settori, generando un'ampia attenzione sui metodi adottati dalla squadra. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra tifosi e media locali.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Abodi dice la sua sul caso Bastoni: «Si viene convocati in Nazionale anche per le qualità comportamentali e lui ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato!» Infortunio Mkhitaryan: ufficiale l’esito degli esami dell’armeno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester City, Guardiola sul banco degli imputati: in Inghilterra non gli perdonano la gestione di…Cherki! La verità su quanto accaduto

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