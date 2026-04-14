La squadra della settimana | Cherki fa volare Guardiola Goretzka è super

Questa settimana in campo si sono distinti diversi giocatori. Cherki ha contribuito a rafforzare la posizione del suo allenatore, mentre Goretzka ha mostrato una prestazione di alto livello. Nella Premier League, Scott ha battuto l'Arsenal, riaccendendo le speranze di classifica. In Spagna, Yamal si prepara ad un importante impegno, facendo salire l’attesa in vista della prossima partita.

Il primo nome del centrocampo è Alex Scott, talentino del Bournemouth che ha riaperto la Premier League realizzando il gol vittoria contro l’Arsenal, affiancato da un Rayan Cherki ispiratissimo, autore di due assist al bacio per piegare il Chelsea. C’è gloria anche per Leon Goretzka, in rete nel travolgente 5-0 del Bayern al St. Pauli; un risultato che ha permesso ai bavaresi di stabilire il record di gol segnati in una singola stagione di Bundesliga: ben 105 dopo appena 29 giornate. L’attacco, infine, è guidato da Lamine Yamal, un gol e due assist per scaldare i motori in vista del re-match con l’Atletico, e da Donyell Malen, alla sua prima tripletta in Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La squadra della settimana: Cherki fa volare Guardiola, Goretzka è super Manchester City, Guardiola sul banco degli imputati: in Inghilterra non gli perdonano la gestione di…Cherki! La verità su quanto accadutoBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment... Leggi anche: La squadra della settimana: primo tris di Raphinha e Dowman fa un gol da record Christophe Dugarry se paye encore Rayan Cherki x.com Nell’estate in cui il City compra Cherki pagandolo 42 milioni di euro (stipendio netto 5 mln) L’Italia fa capire perché è così indietro La Juve ne spendeva 45 per Openda,il Milan poco meno per Nkunku, il Napoli 35 per Lucca. Sicuro sia una questione di soldi e - facebook.com facebook