Alessia Orro non ha partecipato alla gara-4 della finale scudetto in Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di pallavolo femminile. La motivazione ufficiale riguarda un infortunio, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sulle sue condizioni o sui tempi di recupero. La sua assenza ha influenzato la squadra nelle ultime partite della serie. Restano da capire se sarà disponibile per la gara successiva.

Alessia Orro non ha giocato la gara-4 della finale scudetto in Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La palleggiatrice sarda non è scesa in campo al Burhan Felek Salonu nel tardo pomeriggio di ieri per trascinare il suo Fenerbahce Istanbul contro il VakifBank Istanbul a causa di un problema fisico riscontrato già nel corso della gara-3 disputata lunedì sera. Si trattava di un match decisivo, visto che le ragazze di coach Marcello Abbondanza erano sotto per 2-1 nella serie. Nel comunicato stampa diffuso dalla società si legge che la MVP degli ultimi Mondiali “ ha subito un infortunio al ginocchio sinistro. A seguito dei controlli effettuati, è stato rilevato un edema diffuso all’interno dell’articolazione del ginocchio sinistro della nostra atleta, con conseguente limitazione dei movimenti “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Alessia Orro ha saltato gara-4 in Turchia? Entità infortunio e tempi di recupero: ci sarà per la bella?

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