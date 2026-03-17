La prima volta dal terapeuta? Tremavo come un bambino dopo appena tre minuti Ci sono stati momenti dove mi sentivo davvero male come in un buco | il ritorno di Blanco

Da ilfattoquotidiano.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Blanco ha raccontato la sua prima esperienza dal terapeuta, descrivendo come tremasse e si sentisse come un bambino, con momenti di grande disagio che lo hanno fatto sentire come se fosse in un vuoto. Dopo una lunga pausa dalla musica, segnata dai singoli “Piangere a 90”, “Maledetta rabbia” e “Anche a vent’anni si muore”, il cantante si prepara a tornare.

Blanco sta tornando, dopo una lunga pausa dalla musica interrotta dai singoli “Piangere a 90”, “Maledetta rabbia” e “Anche a vent’anni si muore”. L’artista infatti ha annunciato il nuovo album “Ma’”, in uscita venerdì 3 aprile. Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco. “Ho scelto come copertina del nuovo album un’immagine di me e mia madre scattata da mio padre quindici anni fa. – ha dichiarato a Vanity Fair – Mi trasmette un senso d’innocenza. E la cosa mi piace. Non voglio tornare a essere innocente. Sto provando a farmi accettare per come sono. Nell’album, scrivo: crescere non significa essere più liberi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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