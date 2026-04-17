Per la Giornata Mondiale della Terra il Comune si regala un nuovo parco

Per la Giornata Mondiale della Terra, il Comune di Francavilla Fontana ha inaugurato un nuovo parco situato tra via Falcone-Borsellino e via Ugo Foscolo nel quartiere Peschiera. L'apertura si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei cittadini, con l'obiettivo di offrire un'area verde alla comunità. La struttura è stata realizzata nel rispetto di standard ambientali e urbanistici stabiliti dal Comune.

FRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana inaugura il parco tra via Falcone-Borsellino e via Ugo Foscolo, nel quartiere Peschiera. L'appuntamento è fissato per mercoledì 22 aprile alle 10.00, con ingresso da via Falcone-Borsellino. La data scelta non è casuale: il 22 aprile ricorre.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Terra Canta - Giornata Mondiale della Terra - 22 Aprile + scheda didattica

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