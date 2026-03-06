8 marzo perché si regala la mimosa per la Giornata internazionale della donna

L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna e, in questa occasione, molte persone regalano la mimosa. La scelta del fiore è diventata una tradizione consolidata e rappresenta un gesto di riconoscimento e rispetto verso le donne. La mimosa, con il suo colore giallo vivace, è associata alla ricorrenza e viene donata in molte parti del mondo in questa giornata.

Ogni anno, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la mimosa diventa il fiore simbolo della ricorrenza. I suoi piccoli fiori gialli compaiono ovunque, dai negozi alle piazze di tutta Italia, nei caratteristici mazzolini profumati. Ma perché proprio la mimosa è diventata il simbolo della Festa della donna? La scelta risale al secondo dopoguerra e ha una storia tutta italiana. Fu infatti nel 1946 che l’Unione Donne Italiane, UDI, impegnata nella difesa dei diritti femminili, decise di adottare la mimosa come emblema dell’8 marzo. La scelta nel dopoguerra. La scelta della mimosa come simbolo dell’8 marzo si intreccia alla figura di Teresa Mattei, giovane partigiana e parlamentare italiana, insieme ad altre attiviste dell’UDI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In occasione della Giornata internazionale della Donna, domenica 8 marzo...

In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Persiceto, a partire da sabato 28 febbraio, propone vari appuntamenti a...

8 Marzo al Mei, perché la parola 'emigrazione' è sostantivo femminileIn occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra domenica 8 marzo il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Mei) presenta un progetto video speciale che sarà proiettato all'in ... ansa.it

Perché la Giornata della donna si celebra l'8 marzo?Perché la Giornata internazionale della donna si celebra l’8 marzo? In realtà la ragione non è così chiara e sembra legata più alla leggenda che alla storia. Per lungo tempo, infatti, si è detto che ... ansa.it

