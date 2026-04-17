Per il suo 52esimo compleanno, Victoria Beckham ha scelto un look semplice e raffinato, indossando un capo del suo marchio. La stilista e cantante si è presentata con un outfit che mette in evidenza un’estetica minimalista. La scelta del vestito è stata confermata da immagini pubblicate sui social, dove appare sorridente e serena. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla giornata o ad eventuali festeggiamenti.

In occasione del suo 52esimo compleanno, Victoria Beckham ha puntato su un’estetica pulita e contemporanea, affidandosi ancora una volta a una creazione del suo marchio. Protagonista dell’ensemble è stato un abito blu navy, dalla linea aderente e femminile. L’orlo di sbieco ha rotto la simmetria, mentre lo spacco profondo ha aggiunto sensualità. Realizzato in un jersey brillante, il vestito ha esaltato la luce e i movimenti, contribuendo a un effetto complessivo estremamente sofisticato. Ancora una volta, Victoria Beckham ha dimostrato come la sua idea di stile si fondi su linee pulite, dettagli studiati e una femminilità incisiva. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Victoria Beckham: ecco l’abito per il suo 52esimo compleanno Amica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per il suo 52esimo compleanno, Victoria Beckham ha puntato su un’estetica pulita, affidandosi a una creazione del suo marchio

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