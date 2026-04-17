Per il quarto giorno del tour australiano insieme al principe Harry Meghan Markle ha adottato uno stile essenziale e moderno

Da amica.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il quarto giorno del tour in Australia con il principe Harry, Meghan Markle ha scelto un look semplice e contemporaneo, composto da capi in denim, linee pulite e pochi accessori. La presenza della duchessa si è fatta notare per l’assenza di elementi appariscenti, puntando su un’immagine naturale e sobria. La scelta di uno stile essenziale ha attirato l’attenzione dei media e dei presenti all’evento.

, fatto di denim, linee pulite e accessori minimal. Protagonista dell’ensemble è la camicia a righe bianche e blu firmata Matteau, scelta in una palette fresca e ariosa, capace di evocare una disinvoltura studiata. Il capo è stato abbinato a un paio di jeans svasati di Rolla’s, silhouette che richiama un’estetica anni Settanta, riletta in chiave contemporanea. A completare la stratificazione, un maglione leggero di P Johnson, indossato con naturalezza sulle spalle, aggiunge una nota preppy al look. Sul fronte accessori, Freda Salvador firma sneaker essenziali che uniscono comfort e stile, mentre gli orecchini di Essen The Label aggiungono un tocco contemporaneo e misurato.🔗 Leggi su Amica.it

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