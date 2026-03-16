Il nuovo libro di Tom Bower intitolato «Betrayal: Power» rivela che Meghan Markle avrebbe influenzato il principe Harry con un lavaggio del cervello. La dichiarazione del loro portavoce ha replicato con forza, accusando l’autore di aver superato ogni limite. Tra le pagine del volume vengono riportate dettagli che coinvolgono la coppia reale e la loro vita privata, suscitando grande attenzione pubblica.

La rivelazione più clamorosa riguarda la regina Camilla, che avrebbe confidato a un’amica parole dure nei confronti di Meghan Markle. Secondo il libro, la duchessa di Sussex avrebbe «fatto il lavaggio del cervello al marito, il principe Harry». Il biografo colloca questa confidenza nel periodo in cui i duchi di Sussex erano ormai ai ferri corti con il resto della famiglia reale. Un portavoce della coppia ha liquidato l’accusa come una «folle teoria del complotto», sostenendo che l’autore avrebbe superato da tempo il limite tra critica e ossessione personale. Nel comunicato si legge che Bower avrebbe costruito la propria carriera elaborando narrazioni sempre più elaborate su persone che «non conosce e che non ha mai incontrato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il nuovo libro di Tom Bower: «Meghan Markle ha fatto il lavaggio del cervello al principe Harry». La risposta furiosa del loro portavoce: «Ha oltrepassato il limite»

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