Per ottenere la pace non basta semplicemente chiederla, serve agire concretamente. La realtà presenta un quadro complesso, con eserciti contrapposti, minacce di diversa natura, gruppi terroristici e fanatici che alimentano conflitti di lunga durata. La lotta tra forze favorevoli e contrari si svolge su più fronti, tra attentati, scontri e tensioni che coinvolgono diverse aree del mondo.

Invocare la pace è un nobile programma, poi c’è la realtà. Eserciti buoni e cattivi, minacce globali e locali, terroristi, predoni, fanatici, l’eterna lotta tra il bene e il male. Sono due campi separati, opposti, sono il racconto biblico, quello che i pacifisti del presente omettono nei loro richiami lanciati da prestigiose cattedre morali, lo stesso Papa finora non ha chiarito questo punto, cosa è l’Iran teocratico -nucleare che ha 440 kg di uranio arricchito che può armare una dozzina di bombe atomiche? Nell’attesa di una risposta, il cessate il fuoco di 10 giorni tra Libano e Israele annunciato da Donald Trump è arrivato grazie all’impegno degli Stati Uniti, non mi pare un dettaglio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Per fare la pace non basta invocarla. Occorre agire

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