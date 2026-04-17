Per fare la pace non basta invocarla Occorre agire
Per ottenere la pace non basta semplicemente chiederla, serve agire concretamente. La realtà presenta un quadro complesso, con eserciti contrapposti, minacce di diversa natura, gruppi terroristici e fanatici che alimentano conflitti di lunga durata. La lotta tra forze favorevoli e contrari si svolge su più fronti, tra attentati, scontri e tensioni che coinvolgono diverse aree del mondo.
Invocare la pace è un nobile programma, poi c’è la realtà. Eserciti buoni e cattivi, minacce globali e locali, terroristi, predoni, fanatici, l’eterna lotta tra il bene e il male. Sono due campi separati, opposti, sono il racconto biblico, quello che i pacifisti del presente omettono nei loro richiami lanciati da prestigiose cattedre morali, lo stesso Papa finora non ha chiarito questo punto, cosa è l’Iran teocratico -nucleare che ha 440 kg di uranio arricchito che può armare una dozzina di bombe atomiche? Nell’attesa di una risposta, il cessate il fuoco di 10 giorni tra Libano e Israele annunciato da Donald Trump è arrivato grazie all’impegno degli Stati Uniti, non mi pare un dettaglio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Occorre accordare il cuore per vibrare di vita.... #Napolidavivere x.com