Il ministro degli Esteri italiano ha rilasciato un'intervista a Sky News Arabia, diventata virale online, durante la quale ha rivolto un messaggio all’Iran. In questa occasione ha detto che si può vivere in pace anche senza armi atomiche, aggiungendo che è necessario cessare l’uso di missili e droni. Il video dell'intervista circola sui social network.

È diventato virale sul web il video di un’intervista che il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha rilasciato a Sky News Arabia durante la quale ha inviato un messaggio all’Iran. Alla domanda della giornalista, che ha chiesto al vicepremier quale fosse il messaggio che intendeva rivolgere a Teheran, Tajani ha risposto: “Basta missili, basta droni. Basta bombe atomiche, basta missili a lungo raggio. Si può vivere in pace anche senza armi atomiche e anche senza missili a lungo raggio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Un messaggio che ha provocato l’ilarità di numerosi follower e anche numerosi attacchi politici. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La ricetta per la pace del ministro Tajani che invia un messaggio a Tehran: “Basta missili, basta droni. Si può vivere in pace anche senza armi atomiche” | VIDEO

