Bper bene gli utili e ora più dividendi

Bper presenta risultati inaspettati: nel primo anno sotto la guida di Gianni Franco Papa, la banca ha registrato un utile netto di 2,1 miliardi di euro e ricavi per 6,2 miliardi. Il mercato reagisce positivamente, e ora si aspetta anche maggiori dividendi.

I conti di Banca Bper sorprendono in positivo il mercato. Nel primo esercizio completo alla guida dell'istituto, il ceo Gianni Franco Papa (in foto) ha consolidato un utile netto di 2,1 miliardi di euro, con ricavi per 6,2 miliardi. Il dato include nel secondo semestre anche la controllata Popolare di Sondrio (consolidata dal primo luglio scorso). Stringendo invece lo sguardo alla sola Bper - quindi senza il contributo della ex Popolare, che verrà fusa nel gruppo entro aprile 2026 - l'utile netto ordinario della banca è salito a 1,78 miliardi (+26,6% rispetto al 2024). Un ottimo risultato per Papa, scelto dall'azionista di riferimento Unipol per far cambiare passo all'istituto dopo l'onda positiva dei tassi d'interesse.

