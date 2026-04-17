Pensioni errori nei conteggi INPS | in arrivo rimborsi e arretrati per migliaia di beneficiari

Dopo più di due anni di applicazioni errate, l’INPS ha annunciato correzioni nei conteggi delle pensioni. Verranno effettuate revisioni automatiche degli assegni e restituzioni delle somme non dovute ai beneficiari coinvolti. La questione riguarda un errore nei criteri di calcolo delle pensioni, che potrebbe comportare rimborsi e arretrati per migliaia di cittadini. Le verifiche sono in corso e le somme corrette verranno restituite ai beneficiari interessati.

Un errore nei criteri di calcolo delle pensioni potrebbe tradursi in un rimborso significativo per molti cittadini. L’INPS ha infatti riconosciuto di aver applicato in modo improprio, a partire dal 2024, parametri meno favorevoli anche a trattamenti che non avrebbero dovuto subirli. La questione nasce dalla legge di bilancio 2024, che aveva introdotto una revisione delle aliquote di rendimento per alcune categorie del pubblico impiego. Tuttavia, la riduzione degli importi era destinata esclusivamente alle pensioni anticipate, mentre le pensioni di vecchiaia ne erano state esplicitamente escluse. Nonostante ciò, per oltre due anni l’Istituto ha esteso il meccanismo anche a queste ultime, determinando assegni più bassi del dovuto.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pensioni, errori nei conteggi INPS: in arrivo rimborsi e arretrati per migliaia di beneficiari PENSIONI CHOC 2026 INPS SBAGLIA ANCORA! RIMBORSI IN ARRIVO PER MIGLIAIA DI PENSIONATI Notizie correlate Leggi anche: Errore Inps sulle pensioni dei dipendenti pubblici, in arrivo rimborsi e arretrati per migliaia di persone Pensioni, errore Inps sugli assegni di vecchiaia: in arrivo i rimborsi degli arretrati dopo i ricalcoliL'INPS ha riconosciuto un errore nel calcolo di alcune pensioni di vecchiaia liquidate dal 2024, che hanno portato assegni più bassi del dovuto. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pensioni sbagliate, l’INPS ammette l’errore: in arrivo rimborsi e arretrati per migliaia di italiani; Pensioni, errore Inps sugli assegni di vecchiaia: in arrivo i rimborsi degli arretrati dopo i ricalcoli. Pensioni tagliate per errore: l’INPS fa marcia indietro e restituisce arretrati (ma non per tutti)Un errore nel calcolo delle pensioni può trasformarsi in un rimborso inatteso. Con il Messaggio 787/2026, l’INPS chiarisce un punto decisivo: il taglio delle aliquote non si applica alle ... trading.it Inps chiede la restituzione delle pensioni gonfiate a migliaia di beneficiariPensioni astigiane ridotte per gli errori di calcolo del bonus Inps A Asti, da aprile e soprattutto da maggio 2026, circa un centinaio di pensionati v ... assodigitale.it Assemblea pubblica Cgil e Spi Cgil, allarme su pensioni e caro vita Secondo i sindacati è forte la perdita del potere d'acquisto Cgil Trieste e Spi Cgil hanno promosso oggi un'assemblea pubblica all'aperto, nel centro di Trieste, per denunciare la costante perd - facebook.com facebook Aggiornate le regole di compilazione del flusso UNIEMENS del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, con particolare riferimento alla corretta valorizzazione del calendario giornaliero rb.gy/pq2ur7 In x.com