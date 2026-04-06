Errore Inps sulle pensioni dei dipendenti pubblici in arrivo rimborsi e arretrati per migliaia di persone

L'Inps ha riconosciuto un errore riguardante i tagli alle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici. Nei prossimi giorni saranno effettuati rimborsi e arretrati per migliaia di pensionati coinvolti. La questione riguarda le modifiche applicate ai trattamenti pensionistici, che ora saranno corrette con pagamenti retroattivi. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall'ente nella giornata di oggi.

Nuovo errore dell’Inps. Una svista tecnica, trascinatasi per oltre due anni, ha portato all’applicazione indebita di pesanti tagli agli assegni di migliaia di ex lavoratori dello Stato. Solo con il recente messaggio numero 787 del 5 marzo, l’Istituto ha finalmente ammesso il problema, disponendo il riesame d’ufficio e la restituzione delle somme sottratte ai pensionati di vecchiaia. Errore Inps sulle pensioni: cosa è successo Come riporta Repubblica, la vicenda affonda le radici nella Manovra 2024, che ha introdotto un ricalcolo penalizzante delle aliquote di rendimento per le quote retributive. La norma mirava a colpire chi aveva meno di 15 anni di contributi al 1995, coinvolgendo quattro gestioni dell’ex Inpdap: Cpdel (enti locali), Cps (sanità), Cpi (insegnanti d’asilo) e Cpug (ufficiali giudiziari). 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Errore Inps sulle pensioni dei dipendenti pubblici, in arrivo rimborsi e arretrati per migliaia di persone Pensioni dipendenti pubblici, l’Inps ammette errori dal 2024: scatta il rimborso degli arretratiL'Inps ha ammesso che, dal gennaio 2024 al marzo 2026, ha sbagliato il calcolo di alcune pensioni. Leggi anche: INPS commette un errore nel calcolo delle pensioni, in arrivo arretrati anche per l’ambito scuola per un totale di 40milioni. Di cosa si tratta Temi più discussi: Inps, altro errore sulle pensioni di vecchiaia. Ora scattano arretrati e interessi; Pensioni, errore Inps: ecco chi deve restituire fino a 1.000 euro; INPS commette un errore nel calcolo delle pensioni, in arrivo arretrati anche per l'ambito scuola per un totale di 40milioni. Di cosa si tratta; Errore Inps sulle pensioni: 20mila pensionati devono restituire fino a 1.000 euro ad aprile. Inps, altro errore sulle pensioni di vecchiaia. Ora scattano arretrati e interessiL’Istituto corregge dopo oltre due anni il taglio previsto dalla manovra 2024, ma riservato solo agli assegni anticipati. Colpiti dipendenti di sanità, ... repubblica.it Caos pensioni: l’errore dell’INPS da 40 milioni. Arretrati in arrivo per la scuola, ma scatta il recupero degli indebitiFalla nei calcoli per i dipendenti pubblici: erogati 40 milioni per gli arretrati. Chi deve restituire i soldi e come controllare il cedolino. it.benzinga.com Inps, errore nel calcolo delle pensioni di vecchiaia facebook Inps, altro errore sulle pensioni di vecchiaia. Ora scattano arretrati e interessi x.com