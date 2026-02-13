Olimpiade Monini è l' olio di Casa Italia Convegno | i dati sui benefici per gli atleti e la ricerca Veronesi

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, Monini è stato scelto come olio ufficiale di Casa Italia, grazie alla sua qualità e alle proprietà benefiche. Il convegno organizzato ha mostrato come l’olio d’oliva possa migliorare le prestazioni degli atleti e contribuire al loro benessere, supportato anche da recenti studi della ricerca Veronesi. In un momento di grande attenzione per l’alimentazione sportiva, l’evento ha sottolineato l’importanza di una dieta equilibrata per chi si prepara a gareggiare ai massimi livelli.

A Casa Italia, nel pieno delle Olimpiadi di Milano-Cortina, è tempo anche di studio, analisi, dieta e benessere degli atleti. Nell'ultimo convegno si è parlato dei benefici dell’olio extravergine nell’alimentazione per tutti, sportivi in primis, con in prima linea l'azienda umbra Monini rappresentata dal presidente Zefferino Monini - i cui prodotti sono stati adottati dalle cucine di Casa Italia - ed esperti del calibro di Giorgio Calabrese, decano dei dietologi italiani, il preparatore atletico Renato Manno e la ricercatrice della Fondazione Veronesi Chiara Segrè. Nel racconto dei molti benefici che l’olio extravergine di oliva, tradizionale protagonista delle nostre tavole, apporta alla salute di chi lo consuma si sono alternati scienziati di caratura internazionale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Monini, olio umbro di eccellenza, sarà l’olio ufficiale di Casa Italia durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

