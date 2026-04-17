Hegseth cita la Bibbia al Pentagono ma è Tarantino | la gaffe surreale del capo della Difesa Usa

Durante una cerimonia ufficiale al Pentagono, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, noto per la sua fede religiosa, ha citato la Bibbia in modo inaspettato. La scena è diventata rapidamente virale sui social media a causa di un errore evidente nella sua citazione, che ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti. L'episodio ha attirato l’attenzione sull’evento, che si è svolto in un contesto formale e istituzionale.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, che si definisce pubblicamente un fervido credente e cultore della Bibbia, ha commesso una gaffe clamorosa durante una funzione di preghiera ufficiale al Pentagono. Invece di citare un autentico versetto delle Sacre Scritture, ha recitato un monologo tratto dal celebre film Pulp Fiction di Quentin Tarantino del 1994, spacciandolo per un passaggio biblico. CLEAN VIDEO: Hegseth leads pentagon prayer service yesterday, Ezekiel 25:17 airforce version. pic.twitter.comP7mhvFT21M — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 16, 2026 L’episodio è avvenuto mentre Hegseth guidava una cerimonia religiosa presso il quartier generale del Dipartimento della Difesa.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Hegseth cita la Bibbia al Pentagono ma è Tarantino: la gaffe surreale del capo della Difesa Usa Notizie correlate Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al PentagonoIl segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante... La deputata democratica USA, Yassamin Ansari, chiede l’impeachment del capo della difesa Hegseth: “Operazioni illegali in Iran”La deputata democratica Yassamin Ansari ha presentato una mozione di impeachment contro il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia; Hegseth cita la Bibbia ma è una frase di Pulp Fiction: polemica al Pentagono; Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al Pentagono; Iran: Hegseth cita la Bibbia, in realtà era Pulp Fiction. Il segretario alla Difesa degli USA cita la Bibbia... Ma è Pulp Fiction! L'assurda gaffeIl segretario alla Difesa USA ha confuso una citazione di Pulp Fiction con la Bibbia durante una funzione, generando polemiche virali. cinema.everyeye.it Hegseth cita la Bibbia, ma in realtà era «Pulp Fiction»: la clamorosa gaffe del capo del PentagonoIl segretario alla Difesa Usa ha affermato che la sua preghiera si ispirava al libro di Ezechiele. In realtà era in gran parte una creazione hollywoodiana ... corriere.it La difesa del pontefice scatena l’ira del presidente Usa. Anche l’opposizione al fianco della premier. Annullato il rinnovo automatico dell’accordo con Israele, sullo sfondo gli attacchi al contingente Unifil - facebook.com facebook Tecnikabel rafforza la propria presenza negli USA con l’acquisizione di EIS Wire & Cable, realtà americana specializzata in cavi per automazione industriale e difesa. L’operazione, sostenuta da SIMEST con un intervento da 8 milioni di euro, consentirà al x.com