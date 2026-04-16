Kean e Pengwin a Le Iene il chiarimento finisce male | Hai due secondi per andare via da casa mia

Moise Kean si è incontrato con Kristian Pengwin, noto per i pronostici e i podcast sul calcio, durante una puntata di Le Iene. Il confronto tra i due è degenerato rapidamente, con Pengwin che ha eseguito un'azione violenta e ha urlato a Kean di andarsene da casa sua in pochi secondi. La scena si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, chiamate sul posto.

Moise Kean si incontra con Kristian Pengwin, tipsterinfluencer noto per i pronostici e podcast sul calcio. L'attaccante della Fiorentina vuole regolare i conti dopo aver visto un suo video e davanti alla telecamere de 'Le Iene' non si contiene: "Ti ammazzo di botte".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’attacco social di Kean al Pengwin, il tipster più famoso d’ItaliaAveva mancato il gol del raddoppio, proprio per questo era entrato nel vortice delle polemiche. Leggi anche: La polemica social (con offese) di Moise Kean al tipster Pengwin Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Influencer rivela l'attacco social di Kean: Tu parli troppo, vediamoci e...; La polemica social (con offese) di Moise Kean al tipster Pengwin; Lingua te la metto nel c**o, furia Kean e minacce a Pengwin; Kristian Pengwin pubblica i messaggi intimidatori di Kean dopo la Bosnia: Parli troppo... Vediamoci. Moise Kean eliminato dai mondiali furiosoIl calciatore Moise Kean non ha gradito le critiche di Kristian Pengwin sulle sue prestazioni con la Nazionale, inviandogli messaggi di avvertimento per un confronto fisico. Stefano Corti accompagna l ... iene.mediaset.it Kean-Pengwin, il 2° atto a Le Iene è furibondo. Poi Moise si scusa: Siamo personeLui è un co****ne. Prima o poi li prendo tutti questi che parlano troppo!. msn.com LITE E POI SCUSE Dopo il caso social, Moise Kean ha avuto un duro faccia a faccia con il tiktoker Pengwin. Poi sono arrivate le scuse Le Iene - facebook.com facebook VN - #Kean non è in campo. Altri due danno forfait e #Dodò non si allena #FiorentinaCrystalPalace @giovanni_zecchi x.com