Nella seconda puntata di Pechino Express 2026, le coppie hanno lasciato Bali e si sono spostate sull’isola di Giava, affrontando un percorso più difficile. Gli Spassusi, noti per le loro performance di ballo, hanno ottenuto un voto di 7,5, mentre i Raccomandati, noti per la strategia e il carattere romanaccio, hanno raggiunto il massimo punteggio di 9. La gara si è fatta più intensa e impegnativa.

Pechino Express 2026 è entrato nel vivo. Con la seconda tappa le coppie hanno lasciato Bali per spostarsi sull’isola di Giava affrontando un percorso ancora più impegnativo. La tappa si è snodata per 238 chilometri, dal porto di Ketapang fino a Lumajang, dove il libro rosso ha segnato la classifica intermedia e assegnato un nuovo malus. Il traguardo finale è stato fissato in uno degli scenari più spettacolari del viaggio: le cascate di Tumpak Sewu. Se la prima puntata è servita a prendere le misure, questa seconda tappa del 19 marzo ha fatto emergere le prime vere crepe: la competizione si è fatta sentire con strategie più esplicite, tensioni tra le coppie e un’eliminazione che ha cambiato gli equilibri della gara. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express 2026, le pagelle della seconda puntata: gli Spassusi ballerini eroici (7,5), i Raccomandati romanacci strategici (9)

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