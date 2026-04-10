Nella quinta puntata di Pechino Express, le coppie hanno raggiunto la Cina, passando dall’Indonesia a un ambiente più veloce e complicato. Tra i momenti più discussi, la nuova inviata Giulia Salemi ha ricevuto un punteggio di 8, mentre le Biondine sono state valutate con un 6. Gli Spassusi si sono distinti con un punteggio di 8 grazie alla loro strategia. La puntata ha segnato un cambio di atmosfera e di sfide per i concorrenti.

Con la quinta puntata, Pechino Express è entrato in una nuova fase del viaggio. Dopo l’avventura in Indonesia, le coppie sono sbarcate finalmente in Cina, catapultate in un contesto completamente diverso tra ritmi frenetici e nuove difficoltà da gestire. La tappa è partita da Shanghai e si è sviluppata lungo un percorso lungo e impegnativo. Il primo obiettivo è stato il Libro Rosso sulle colline di Hangzhou, dove le coppie più veloci si sono giocate l’accesso all’immunità e un pass diretto alla tappa successiva. Da lì, la corsa è proseguita fino a Yuliang, piccolo borgo legato alle tradizioni e alla longevità. Ma anche in Cina una cosa non cambia: il destino delle coppie è passato ancora una volta dalla busta nera, pronta a decidere se la tappa sarebbe stata eliminatoria oppure no. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express, le pagelle della quinta puntata: Giulia Salemi nuova inviata (8), le Biondine fuori tempo (6), gli Spassusi scaltri (8)

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