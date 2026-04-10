A Pechino Express su Sky e NOW si è svolta una tappa molto impegnativa in Cina, caratterizzata da prove estreme e una classifica finale che ha portato a un’improvvisa eliminazione. La sfida ha coinvolto i concorrenti in situazioni difficili, con alcune squadre che hanno avuto difficoltà a mantenere il passo. La puntata si è conclusa con l’eliminazione di una coppia, lasciando il pubblico in attesa delle prossime sfide.

I viaggiatori di Pechino Express sono sbarcati in Cina, il secondo Paese dello straordinario viaggio nell’Estremo Oriente, e hanno già faticato parecchio per abituarsi ai contrasti di una società che alterna metropoli iper-moderne a villaggi millenari. Ieri, nella quinta e lunghissima tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, hanno percorso ben 519 km: dalla metropoli di Shangai hanno prima raggiunto Hangzhou, sede del Libro Rosso tra le piantagioni del pregiato tè verde Longjing, poi il traguardo di puntata al piccolo villaggio di Yuliang. In Cina Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo si sono confermate la coppia da battere,... 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express Sky e NOW, tappa durissima in Cina: eliminazione a sorpresa

Pechino Express, ascolti in crescita su Sky e NOW. Prima eliminazione nella seconda tappaTutto sulla seconda tappa di Pechino Express: vincitori, eliminati e ascolti dello show Sky ambientato in Indonesia.

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A Pechino Express è sempre di più tutti contro loro due: la quinta puntata riconferma queste reginePechino Express 2026 continua la sua corsa senza fine e con sempre meno limiti: estrema? Di più. Vincitori ed eliminati della quinta puntata. style.corriere.it

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