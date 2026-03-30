Massari Pd | La Regione aderisca all' Associazione Europea delle Vie Francigene

In una proposta di legge, un rappresentante politico ha invitato la Regione a aderire all'Associazione Europea delle Vie Francigene. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza regionale in uno dei principali itinerari culturali europei e promuovere il turismo lento e sostenibile, sfruttando le opportunità offerte da questo percorso.

“Con questo progetto di legge vogliamo rafforzare il ruolo dell’Emilia-Romagna all’interno di uno dei più importanti itinerari culturali europei e cogliere fino in fondo le opportunità legate al turismo lento e sostenibile”. Così il consigliere regionale Andrea Massari del Partito Democratico presenta la proposta di legge, di cui è il primo firmatario, per l’adesione della Regione all’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), a cui aderiscono 253 enti pubblici europei, tra i quali 9 regioni italiane e che ha sede in Emilia-Romagna, sia a Fidenza che a Piacenza. "La Via Francigena rappresenta un patrimonio straordinario dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico e attraversa in modo significativo il nostro territorio – prosegue Massari –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Massari (Pd): “La Regione aderisca all'Associazione Europea delle Vie Francigene" Una raccolta di contenuti su Associazione Europea Il violinista Emanuele Parrini live all'Associazione Vie NuoveCon "Animal Farm" il violinista Emanuele Parrini prosegue un percorso artistico che intreccia ricerca musicale e riflessione politica. La scommessa di Capua, il ‘Massari’ delle ApuaneMassa, 7 marzo 2026 – Massimiliano Capua, co-titolare con la moglie Claudia della pasticceria-bar ’Chantilly’ di via Oliveti a Massa, rappresenta un...