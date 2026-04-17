Pd lascia Fabiana Di Segni | Troppi attacchi agli ebrei

Fabiana Di Segni ha annunciato le sue dimissioni dal Pd, accusando il partito di aver subito numerosi attacchi antisemiti, politici e personali negli ultimi due anni. Ha parlato di insulti espliciti e violenti, riferendosi a episodi di natura discriminatoria e aggressiva. La decisione arriva dopo un periodo caratterizzato da confronti e tensioni all’interno del partito, legate anche a questioni di natura ideologica e politica.

«Negli ultimi due anni sono stata oggetto di attacchi antisemiti e politici e personali diretti, espliciti, violenti. Più volte sono state sollecitate le mie dimissioni da componenti di sezione, passate nel silenzio di molti, a questo non è mai seguito purtroppo nessun lavoro concreto da parte dei vertici del Pd». Fabiana Di Segni, consigliera del Municipio XI di Roma lascia, ebrea, ha lasciato il Pd con un lunga lettera in cui, a proposito della questione mediorientale, lo dice senza mezzi termini: «Bisogna avere il coraggio di dirlo chiaramente: nel Partito Democratico, oggi, su questi temi, non esiste più uno spazio reale di confronto». La Lega capitolina attacca i dem: «La maggioranza è in frantumi».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pd, lascia Fabiana Di Segni: "Troppi attacchi agli ebrei" Notizie correlate Leggi anche: Dagli attacchi agli ebrei di Londra ai dissidenti in Olanda: i proxy europei Il Pd di Sansepolcro risponde agli attacchi alla consigliera Alice BriccaArezzo, 24 febbraio 2026 – Il Pd di Sansepolcro risponde agli attacchi alla consigliera Alice Bricca. Altri aggiornamenti Temi più discussi: SOCIETÀ, scuola e disabilità. Dibattito alla camera dei Deputati organizzato da PD Economy Dem; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 17 aprile 2026 - Moked; Municipio XI, lega: Maggioranza in frantumi, lascia il pd la consigliera Di Segni; Sondaggio supermedia, super-condanna per la sinistra: dove vola FdI | Libero Quotidiano.it. PD, lascia uno dei membri storici: il motivoUna delle figure di maggiore rilievo all'interno del PD, ha ufficializzato il suo addio al partito nel corso delle ultime ore. newsmondo.it Roma, a Marconi frattura a sinistra con le dimissioni di Fabiana Di SegniRischiano di ritrovarsi, malgrado loro, come quelli che Ignazio Silone chiamava comunisti senza partito. A Roma fanno rumore le dimissioni dal circolo Pd Marconi di Fabiana Di Segni. La consigliera ... ilmessaggero.it Dimmi come segni e ti dirò chi sei: tripletta di Cristiano Ronaldo jr che fa gol in tutti i modi nel campionato saudita Under-16, chissà da chi ha preso questo talento Instagram / 433 facebook