Il Pd di Sansepolcro risponde agli attacchi alla consigliera Alice Bricca

Il partito democratico di Sansepolcro ha diffuso una nota in risposta a un episodio di intolleranza nei confronti della consigliera Alice Bricca, avvenuto nel centro storico. La decisione di intervenire nasce dalla volontà di difendere il ruolo dei rappresentanti eletti e di contrastare comportamenti offensivi. La vicenda ha suscitato attenzione tra i cittadini, che chiedono maggiore rispetto nel confronto pubblico. La questione rimane al centro del dibattito locale.

© Lanazione.it - Il Pd di Sansepolcro risponde agli attacchi alla consigliera Alice Bricca

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Il Pd di Sansepolcro risponde agli attacchi alla consigliera Alice Bricca. «La consigliera comunale Alice Bricca è' stata oggetto di un deprecabile attacco personale sulle pagine cartacee de L'Eco del Tevere, in un articolo neanche firmato. Deduciamo come 'punizione' conseguente ad un legittimo diritto di critica nei confronti della testata Saturno Notizie espresso qualche giorno prima dalla stessa consigliera. Il testo dell'articolo pubblicato travalica il confronto politico e si configura come un attacco diretto e personale nei confronti di una rappresentante istituzionale.