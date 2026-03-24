Dal Regno Unito alla Francia passando per Paesi Bassi, Norvegia e Belgio. I proxy europei dell’Iran sembrano molto attivi dentro le principali capitali del vecchio continente. L'ultimo caso lunedì a Golders Green dove c'è stato un pogrom di fuoco progettato per terrorizzare gli ebrei Religione, demografia, antisemitismo. Cinque esperti immaginano il futuro degli ebrei Sembrava la scena di uno dei fronti di battaglia della guerra in medio oriente. Il bagliore delle fiamme fuori controllo. L’esplosione. Gli innocenti in fuga terrorizzati. Solo che non era una zona di guerra. Era Golders Green, l’enclave ebraica nel nord-ovest di Londra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dagli attacchi agli ebrei di Londra ai dissidenti in Olanda: i proxy europei

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