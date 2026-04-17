PD Avellino strappo di Gengaro | crisi interna e scontro sul Campo Largo

Una divisione si è creata all’interno del Partito Democratico di Avellino, dopo che Antonio Gengaro ha annunciato di voler abbandonare definitivamente la Direzione provinciale. La decisione ha generato tensioni e ha portato a un scontro tra le parti coinvolte, sottolineando una crisi interna nel partito locale. La situazione ha attirato l’attenzione su possibili conseguenze per l’organizzazione a livello territoriale.

Una frattura interna scuote le fondamenta del Partito Democratico ad Avellino, dove Antonio Gengaro ha comunicato la propria decisione di lasciare in modo definitivo la Direzione provinciale. Il provvedimento, che il ha definito non revocabile, nasce da un profondo dissenso interno riguardante le recenti scelte strategiche e organizzative del movimento progressista irpino. Le motivazioni dietro il distacco di Gengaro. Il malumore che ha spinto Gengaro a rassegnare le dimissioni affonda le radici in due nodi cruciali della gestione politica locale. In primo luogo, emerge il forte disappunto per la decisione di ritirare la candidatura di Francesco Todisco, scelta che ha portato alla presentazione di Nello Pizza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD Avellino, strappo di Gengaro: crisi interna e scontro sul Campo Largo Notizie correlate Gengaro lascia la Direzione PD Irpinia: nessun vero campo largo”Tempo di lettura: < 1 minutola candidatura a sindaco di Nello Pizza designata dalla direzione provinciale del Pd, provoca subito i primi effetti. Elezioni, il Pd punta su Barducci. Guerra interna ma c’è il campo largoLa spaccatura interna pare netta ma il Pd di Sesto, in assemblea, ha proposto un nome che dovrebbe rappresentare il partito nel percorso verso le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Campo largo senza sintesi: la paralisi del Pd di Avellino tra veti incrociati e nomi bruciati; Centrodestra diviso, campo largo in cerca d’autore: Avellino ferma alla casella di partenza; Nasce il coordinamento cittadino del Pd: il circolo sarà guidato fino al congresso; Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindaco. Il campo largo si restringe: Controvento diserta il tavolo del Pd su AvellinoSi restringe il perimetro del campo largo in vista delle amministrative ad Avellino. L’associazione Controvento, guidata dal portavoce Generoso Picone, ha infatti fatto sapere che non prenderà parte a ... irpinianews.it Comunali, il Pd tenta di costruire il campo largo, ma pesano le assenze di Sinistra Italiana e ControventoIl cantiere del centrosinistra avellinese resta aperto e attraversato da tensioni. Dopo l’indicazione dell’avvocato Nello Pizza come candidato sindaco da parte del Partito Democratico, la riunione nel ... irpiniaoggi.it Centrosinistra. Alaia: il campo largo si deve fare #centrosinistra #pd #avellino #politica #campolargo #telenostra - facebook.com facebook Tra “campo largo” e “ammucchiata senza senso” non c’è che qualche punto di differenza. x.com