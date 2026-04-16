Gengaro lascia la Direzione PD Irpinia | nessun vero campo largo

Il membro del partito ha annunciato le dimissioni dalla posizione di direttore del circolo locale, suscitando reazioni tra gli iscritti. La candidatura ufficiale di un altro politico per la carica di sindaco, decisa dalla direzione provinciale, ha portato a tensioni interne e critiche riguardo alla mancanza di un’alleanza ampia. La situazione riflette divisioni tra le varie componenti del partito in vista delle prossime elezioni comunali.

Tempo di lettura: < 1 minuto la candidatura a sindaco di Nello Pizza designata dalla direzione provinciale del Pd, provoca subito i primi effetti. Tonino GENGARO, candidato sindaco nel 2024, rassegna le dimissioni da membro del direttivo: “Cari Presidente e Segretario del Partito Democratico Irpinia A malincuore, rassegno le mie dimissioni, irrevocabili, da componente della Direzione provinciale del Partito Democratico. Il ritiro della candidatura di Francesco Todisco a favore di Nello Pizza e, soprattutto, fin ora, il mancato coinvolgimento nella costruzione del Campo largo delle associazioni progressiste, rappresentano per me una ferita dolente, che solo un gesto conseguenziale puo’ tentare di lenire.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gengaro lascia la Direzione PD Irpinia: nessun vero campo largo” Notizie correlate Mastella, il campo largo e la crisi del Pd in Irpinia: l’alleanza della sopravvivenzaTra appelli accorati e accuse trasversali, la politica locale cerca una nuova via per non scomparire: la vera sfida è la sopravvivenza Un... Campo largo, è derby Todisco-Giordano: si decide in DirezioneTempo di lettura: 3 minutiIl “campo largo” di Avellino torna a riunirsi nella sede Pd di Avellno a distanza di pochi giorni dall’ultima riunione,...