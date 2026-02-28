Elezioni il Pd punta su Barducci Guerra interna ma c’è il campo largo

Il Partito Democratico di Sesto ha scelto Giulia Barducci come candidato alle prossime amministrative di maggio, nonostante le divergenze interne. Durante l’assemblea del partito, è stato deciso di puntare su di lei come rappresentante ufficiale. La decisione arriva in un momento di tensione tra i membri del partito, ma si continua a lavorare su un campo che si presenta ampio.

La spaccatura interna pare netta ma il Pd di Sesto, in assemblea, ha proposto un nome che dovrebbe rappresentare il partito nel percorso verso le amministrative di maggio: è quello, già ampiamente ventilato, di Giulia Barducci. Che non convince tutto il partito dove si sta consumando una guerra interna. In questo contensto, da ’fuori’ arrivano’, invece sicurezze: nella serata di ieri è stato formalizzatop l’ingresso formale di M5s "nella coalizione di centrosinistra che nelle prossime settimane esprimerà il candidato sindaco". Per i grillini più del nome conta il "no all’aeroporto". La candidatura di Barducci, però, non implica un passo automatico per le primarie di coalizione: sembra più che probabile che alla fine possa perfezionarsi un accordo su Damiano Sforzi di Per Sesto, in ticket con Barducci vicesindaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

