Malore per 7 persone nella piscina di Paullo forse dopo fuoriuscita di cloro | difficoltà a respirare e nausea

Sette persone sono state colpite da un malore mentre si trovavano in una piscina di Paullo, nel Milanese. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata coinvolta una fuoriuscita di cloro, che avrebbe causato difficoltà a respirare e nausea tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per visitare e assistere le persone coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e l’eventuale presenza di sostanze irritanti nell’acqua.

Sette persone hanno avuto un malore nella piscina di Paullo, in provincia di Milano. Hanno accusato difficoltà a respirare, tosse e nausea. La causa potrebbe essere una possibile fuoriuscita di cloro: in acqua sarebbe stato avvistato un liquido giallognolo. Nonostante i malori e il trasporto dei pazienti in ospedale in codice giallo, non risulterebbero esserci particolari criticità. Malore per 7 persone in piscina a Paullo: cos'è successo Come stanno le persone colpite da malore a Paullo La possibile causa dei malori nella piscina di Paullo Come si riconosce un'intossicazione da cloro: i sintomi Malore per 7 persone in piscina a...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Malore per 7 persone nella piscina di Paullo, forse dopo fuoriuscita di cloro: difficoltà a respirare e nausea Notizie correlate Leggi anche: Tosse, nausea e difficoltà a respirare, scatta l'allarme nella piscina comunale: intossicate sette persone Fuoriuscita di cloro da un camion: paura per un lavoratoreÈ stata una giornata impegnativa quella di oggi, mercoledì 4 febbraio, per i vigili del fuoco altoatesini che sono stati allertati per un incidente... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Accusa un malore mentre si trovava nella darsena medicea; Malore in auto, muore il vicesindaco di Configni Renzo Accorroni: Perdiamo bella persona e valido amministratore; Pordenone, malore di massa a un torneo di calcio giovanile: 4 squadre coinvolte, sotto accusa pesto e pollo; Masainas in lutto, muore il vicesindaco Pinna: malore fatale a caccia. Malore per 7 persone nella piscina di Paullo, forse dopo fuoriuscita di cloro: difficoltà a respirare e nauseaSette persone hanno accusato un malore in una piscina di Paullo, nel Milanese: la prima ipotesi sulla causa è legata a una fuoriuscita di cloro. virgilio.it Donna morta dopo malore in strada, Asl Bari condannata a risarcire: ambulanza arrivò in ritardo di un’ora: L’Asl Bari è stata condannata a risarcire con 235.000 euro i famigliari di una donna deceduta oltre cinque anni fa nella ciittadina di Noci, vittima di un ma - facebook.com facebook La donna è stata colta da malore durante una lezione al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo x.com