Malore per 7 persone nella piscina di Paullo forse dopo fuoriuscita di cloro | difficoltà a respirare e nausea

Da virgilio.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone sono state colpite da un malore mentre si trovavano in una piscina di Paullo, nel Milanese. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata coinvolta una fuoriuscita di cloro, che avrebbe causato difficoltà a respirare e nausea tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per visitare e assistere le persone coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e l’eventuale presenza di sostanze irritanti nell’acqua.

Sette persone hanno avuto un malore nella piscina di Paullo, in provincia di Milano. Hanno accusato difficoltà a respirare, tosse e nausea. La causa potrebbe essere una possibile fuoriuscita di cloro: in acqua sarebbe stato avvistato un liquido giallognolo. Nonostante i malori e il trasporto dei pazienti in ospedale in codice giallo, non risulterebbero esserci particolari criticità. Malore per 7 persone in piscina a Paullo: cos'è successo Come stanno le persone colpite da malore a Paullo La possibile causa dei malori nella piscina di Paullo Come si riconosce un'intossicazione da cloro: i sintomi Malore per 7 persone in piscina a...🔗 Leggi su Virgilio.it

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