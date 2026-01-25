pattinaggio artistico miura vince con il brivido i four continents grande rimonta di cha

I Four Continents 2026 di pattinaggio artistico si sono conclusi con la vittoria di Kao Miura, che ha conquistato il titolo grazie a una rimonta significativa. La competizione, ultima tappa prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, rappresenta un importante momento di preparazione per gli atleti del circuito di prima fascia, offrendo uno sguardo sulle potenzialità in vista dei Giochi invernali.

Si concludono con la vittoria di Kao Miura i Four Continents 2026, competizione di pattinaggio artistico appartenente al circuito di prima fascia, l’ultima prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un successo tutt’altro che scontato per il nipponico, il quale è riuscito a difendere il primato conquistato già nello short malgrado la risalita pericolosissima del sudcoreano Junhwan Cha, passato da sesto a secondo vincendo il segmento più lungo. Da rimarcare la grande prova del sudcoreano, uno dei pochissimi a confezionare un free pulito presentando un layout non eccessivamente ambizioso, contrassegnato tra i vari elementi da due quadrupli singoli, nello specifico salchow e toeloop, e due tripli axel, arrivando così a quota 184. 🔗 Leggi su Oasport.it

