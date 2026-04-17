È scomparsa una donna conosciuta sui social per un video diventato virale, in cui si vedeva la sua reazione a un petardo durante le festività natalizie. La donna, conosciuta come la nonna di Bari, era diventata un’icona per il suo modo spontaneo di raccontare il menù di Natale e la sua espressione di paura davanti alla telecamera. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra chi aveva seguito i suoi video.

Ci sono persone che diventano virali senza volerlo, senza costruire nulla, semplicemente restando se stesse davanti a una telecamera. Isa Pepe era una di queste. È morta a 93 anni la nonna diventata celebre come “la signora della pasta al forn’”, protagonista di un’intervista natalizia di qualche anno fa che, complice un piccolo imprevisto, si è trasformata in uno dei video più condivisi del web. I funerali si sono svolti il 15 aprile nella chiesa di San Carlo Borromeo, a Bari. All’anagrafe era Elisa Pepe, vedova De Cecco, come riportato anche nel manifesto funebre diffuso dalla famiglia. A renderla un’icona è stata una scena semplice. Intervistata mentre faceva la spesa per il pranzo di Natale, Isa aveva raccontato con precisione il suo menù: “Gli spaghetti con le anguille stasera, domani il brodo e dopodomani la pasta al forn’”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pasta al forn’ per sempre”: è morta Isa Pepe, la nonna di Bari che si spaventa per il petardo. Icona per un video virale sul menù di Natale

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