Passeggia in strada ed entra nel cimitero completamente nudo

Un uomo si è recato a piedi al cimitero di Caserta e, una volta arrivato, si è presentato completamente nudo. L’episodio si è verificato in pieno giorno e ha attirato l’attenzione dei presenti. Secondo quanto riferito, il comportamento potrebbe essere stato causato dal caldo intenso delle ultime ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione.

Saranno i primi effetti del caldo. Sta di fatto che un uomo si è recato al cimitero di Caserta completamente nudo. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 17 aprile.Intorno alle 12, l’uomo si è presentato in piazza della Rimembranza completamente nudo. Prima ha camminato.🔗 Leggi su Casertanews.it

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