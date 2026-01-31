Blanco torna al centro delle polemiche con una foto pubblicata sui social. Il cantante, che ha attraversato momenti complicati negli ultimi anni, si mostra completamente nudo in ospedale. La foto sta facendo il giro del web e ha scatenato molte reazioni tra i fan e non.

(Adnkronos) – Blanco è tornato, più o meno. Il cantante, che negli ultimi anni ha passato momenti difficili e che si è riaffacciato alla scena musicale italiana con il singolo 'Anche a vent’anni si muore', ha postato una foto che sta facendo il giro del web. Sul proprio profilo Instagram infatti Blanco si è mostrato completamente nudo, ma pixelato, con il corpo contratto in un urlo. Il dettaglio, che non è potuto sfuggire, è che Blanco si trova in una stanza d'ospedale, condizione che ha allarmato i fan e che ha sollevato domande sullo stato di salute del cantante. "Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori", è stata l'enigmatica descrizione accompagnata alla foto, che non ha risposto ai dubbi dei fan.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Blanco Cantante

Blanco si trova in ospedale, completamente nudo.

Blanco ha pubblicato una foto su Instagram che lo mostra completamente nudo in una stanza d’ospedale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

After ten years she learns she was a substitute—she vanishes, he realizes his deep love!

Ultime notizie su Blanco Cantante

Argomenti discussi: Perché Blanco si è fotografato in ospedale? L'ultimo scatto dell'artista lascia i fan senza parole; Blanco, la foto che fa discutere: in ospedale… completamente nudo; Blanco, lo scatto nudo in ospedale fa esplodere il web; Blanco, ospedale e pixel: la foto che sta facendo impazzire Instagram.

Blanco, la foto che fa discutere: in ospedale... completamente nudoIl dettaglio, che non è potuto sfuggire, è che Blanco si trova in una stanza d'ospedale, condizione che ha allarmato i fan e che ha sollevato domande sullo stato di salute del cantante. Più vado ... adnkronos.com

Blanco in ospedale, la foto completamente nudo e il messaggio criptico: «Ho preso dai miei genitori». Il commento di Emma MarroneUn'immagine che ha lasciato i fan senza fiato e ha acceso immediatamente il tam tam del gossip. Blanco, il giovane talento bresciano noto per la sua irriverenza e la sua capacità ... leggo.it

Una scelta che fa discutere: chi è favorevole e chi contrario - facebook.com facebook