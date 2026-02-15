Comacchio in festa | XIII Carnevale sull’Acqua tra arte tradizione e creatività giovanile

Il Carnevale sull’Acqua di Comacchio si è chiuso ieri, 15 febbraio 2026, dopo aver richiamato centinaia di visitatori. La tredicesima edizione ha visto i giovani partecipare con elaborati carri e maschere colorate, che hanno sfilato tra i canali della città lagunare. La manifestazione ha coinvolto artisti locali e scuole, portando in piazza un mix di tradizione e creatività. Durante la giornata, le barche decorate si sono mosse tra le acque, creando uno spettacolo vivace e ricco di energia.

Carnevale sull'Acqua a Comacchio: Trionfo di Creatività e Tradizione nella XIII Edizione. Si è conclusa ieri, 15 febbraio 2026, la XIII edizione del Carnevale sull'Acqua di Comacchio, una manifestazione unica nel suo genere che ha trasformato la città lagunare in un palcoscenico galleggiante. Artigiani, scuole e centinaia di bambini hanno animato i canali con imbarcazioni decorate, sfilate e spettacoli, celebrando una tradizione che affonda le radici nella storia e nella cultura del territorio. Un Corteo di Fantasia: I Bambini Protagonisti. La giornata conclusiva del Carnevale è iniziata con un vibrante corteo mattutino che ha visto coinvolti oltre 350 studenti delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Comacchio.