Il 17 aprile 2026, i membri della famiglia reale si sono riuniti presso la St. George’s Chapel di Windsor per partecipare alla messa di Pasqua. Re Carlo era presente e in buona forma, mentre i Principi del Galles sono tornati a prendere parte all’evento dopo un periodo di assenza. L’appuntamento ha visto anche la partecipazione di altri componenti della famiglia reale, in un contesto di cerimonia religiosa.

I membri della famiglia reale si sono riuniti oggi, venerdì 17 aprile 2026, presso la St. George’s Chapel a Windsor per la celebrazione della messa mattutina di Pasqua, un evento che vede il ritorno dei principi del Galles dopo le complessità dell’ultimo periodo. Mentre il re Carlo appare in ottima forma e condivide momenti di affetto con i nipoti, l’attenzione si sposta sulle dinamiche interne alla Corona, segnate dalle assenze strategiche delle principesse di York e dalla necessità di proiettare un’immagine di stabilità istituzionale. Rituali di continuità e la gestione simbolica del potere regale. La cerimonia odierna a Windsor non rappresenta solo un momento religioso, ma un tassello fondamentale della proiezione pubblica della monarchia, consolidando il legame tra la corona e la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua a Windsor: Re Carlo in forma e il ritorno dei Principi

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