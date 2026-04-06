La famiglia reale si è riunita domenica presso la Cappella di San Giorgio a Windsor per celebrare la Pasqua. Tra i presenti c’era la Principessa Kate Middleton, che non partecipava alle cerimonie da diverso tempo. Sono invece mancati diversi membri di rilievo della famiglia, anche se non sono stati comunicati ufficialmente i motivi delle assenze. La giornata ha visto il ritorno di Kate tra le apparizioni pubbliche ufficiali.

Re Carlo e la sua famiglia si sono riuniti domenica scorsa presso la Cappella di San Giorgio a Windsor per le celebrazioni pasquali, un evento che ha il ritorno della Principessa Kate Middleton ma l’assenza di diverse figure chiave della Corona. L’atmosfera all’interno della Cappella di San Giorgio è stata condizionata da una serie di tensioni interne. Sebbene la cerimonia rappresenti un pilastro fondamentale dell’agenda ufficiale della Monarchia britannica, l’immagine di compattezza è stata incrinata dalle mancanze di alcuni membri della famiglia. Il Sovrano è stato affiancato dalla Regina Camilla. Insieme a loro hanno preso parte alla funzione il Principe William e i suoi tre figli, segnando un momento significativo per la stabilità del nucleo centrale dei Windsor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua dei Windsor: il ritorno di Kate tra tensioni e grandi assenti

Il principe William e Kate Middleton tornano alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. Grandi assenti le principesse Beatrice ed EugenieLa Pasqua a Windsor segna il ritorno pubblico della Royal Family con re Carlo III, i principi del Galles e i loro figli riuniti nella St.

Leggi anche: Pasqua a Windsor: assenti Beatrice ed Eugenie, tornano William e Kate

Temi più discussi: William e Kate alla messa di Pasqua dei Windsor dopo due anni di assenza. E ci sono Peter e Harriet, futuri sposi Royal; Regno Unito, la Royal Family alla messa di Pasqua. FOTO; Il principe William e Kate Middleton tornano alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. Grandi assenti le principesse Beatrice ed Eugenie; William e Kate alla messa di Pasqua a Windsor: il ritorno (dopo due anni), l'assenza di Andrea e la cerimonia insieme ai figli.

Il principe William e Kate Middleton tornano alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. Grandi assenti le principesse Beatrice ed EugenieLa Pasqua a Windsor segna il ritorno pubblico della Royal Family con re Carlo III, i principi del Galles e i loro figli riuniti nella St. George's Chapel per la tradizionale messa. Tra i presenti anch ... vanityfair.it

Kate Middleton torna a Windsor: Pasqua con William e i figli dopo la malattiaKate Middleton torna a Windsor per Pasqua con William e i figli dopo il cancro. Prima apparizione della famiglia reale dal 2023 ... rumors.it

È da secoli che nella lingua italiana si usa l’espressione “felice come una Pasqua”, nata in un tempo in cui le feste religiose scandivano la vita di tutti i giorni ed erano attese con grande gioia. Ma perché proprio la Pasqua Perché è il simbolo del trionfo della v facebook

Buona Pasqua da tutto il Team Dental Leader Vi auguriamo una giornata ricca di momenti felici, leggerezza e condivisione, da trascorrere in serenità #pasqua2026 #buonapasqua #pasqua #dentalleaderspa #dentalleader #fornitureodontoiatriche #odo x.com