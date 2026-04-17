A Napoli, la celebrazione pasquale si distingue per i piatti tradizionali che accompagnano la festa, come la minestra maritata, il casatiello e la pastiera. Questi alimenti rappresentano un legame tra storia, leggenda e cultura popolare locale, e sono parte integrante delle tradizioni culinarie di questa regione. Nonostante la Pasqua sia ormai passata, la cucina napoletana continua a mantenere vivo il ricordo di questa ricorrenza attraverso i sapori che la caratterizzano.

Tradizione pasquale a Napoli: i sapori simbolo tra storia, leggenda e cucina popolare. Pasqua è ormai alle spalle ma poiché a Napoli ogni festa comandata ha i suoi piatti tradizionali, anche per questo periodo la cucina si è posta come elemento fondamentale e preponderante. Tre sono i piatti che non possono mai mancare sulla tavola di un vero napoletano: la minestra maritata, il tortano o casatiello e la pastiera. La minestra maritata è un piatto tipico del periodo pasquale e si chiama così perché i sapori intensi del maiale “si sposa” molto bene con le verdure a foglia, quali cicoria, verza e scarole, nonostante le apparenze. Pare che la sua origine debba farsi risalire al Medioevo oppure alla dominazione spagnola del XV secolo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pasqua a Napoli, tra sapori e tradizione: minestra maritata, casatiello e pastiera simboli di una festa senza tempo

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